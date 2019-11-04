حمايتها قضية مشروعية.. وزير الآثار: نرفض تحول كنوزنا الأثرية إلى سلعة في قصور الأغنياء والتجار

أكد الدكتور خالد العناني وزير الأثار أن الجمعية الدولية لعلماء المصريات وشركائنا من الباحثين في جميع أنحاء العالم يمكنهم لعب دورًا أكثر فاعلية في مساندة آثار مصر،رسميًا من خلال مؤسساتهم، أو أدبيًا، خاصةً في قضايا بيع ونهب وسرقة آثار مصر التي تباع على مرأى ومسمع من كل علماء المصريات.



وتابع:تباع للأسف بواسطة بعض المتاحف في بعض الأحيان، أو بصالات المزادات الأجنبية، دون إظهار أي سندات ملكية، لتذهب الآثار - التي تتحول إلى سلعة - لقصور بعض الأغنياء والتجار، حارمين الدارسين والزائرين والأجيال القادمة من مشاهدتها والتعرف على إرث ملك البشرية كلها.



جاء ذلك في كلمته اليوم الأحد، خلال إطلاق فعاليات الدورة الثانية عشر للمؤتمر الدولي لعلماء المصريات والتي تستضيفه القاهرة في الفترة من 3 إلى 8 نوفمبر الحالي، تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء.



وأضاف: كنا ننتظر في مصر أي دعم معنوي أو أدبي أو رسمي من أي مؤسسة علمية أو متحف أو عالم مصريات، من خلال إظهار تحفظهم أو رفضهم لو حتى ببيان صحفي أو إرسال بريد إلكتروني للوزارة للتعبير عن التضامن مع الوزارة في قضاياها المشروعة.