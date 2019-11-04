زيادة الإنتاج وقلة التكلفة.. "المنتجين الزراعيين" تكشف نتائج اتباع إرشادات الوزارة في زراعة القمح

طالب فريد واصل ، نقيب المنتجين الزراعيين ، بضرورة توصيل إرشادات وزارة الزراعة بشأن زراعة القمح إلي جميع الفلاحين و توعيتهم بها ، مضيفا :"لا يمكن للمزارع أن يذهب إلي المراكز الاسترشدية بالمدن ليستمع اليها لبعد المسافات".



وأضاف "واصل" في تصريحات ل " صدي البلد" أن ارشادات زراعة القمح قد تؤدي إلي زيادة المساحات وبالتالي مضاعفة الإنتاجية ، ولكنها من الصعب أن نعتمد عليها ونوقف عملية الاستيراد ، لافتا إلي أننا نستهلك 17 مليون طن ، في حين أننا ننتج 7 ملايين طن فقط .



وكشف " نقيب المنتجين الزراعيين " عن نتائج اتباع تلك الإرشادات من قبل الفلاحين والتي من أهمها ترشيد استهلاك المياه مع زيادة الإنتاج من القمح وتقليل تكلفته ، مشيرا إلي أننا لدينا فجوة كبيرة في محصول القمح مابين الاستهلاك والانتاج لذا لابد من توسيع المساحات .



وطالب الجهات المعنية والبحث العلمي بمحاولة استنباط سلالات جديدة من القمح بحيث يزيد الانتاج وبالتالي نسد احتياجات المصريين منه ونوفر فرق العملة التي نحتاجها للاستيراد .