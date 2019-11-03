اخبار نادي الزمالك اليوم الاحد| سر عودة كهربا للقلعة البيضاء.. رضا عبد العال خارج القناة الجديدة

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الاحد 3 نوفمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة عن تطورات الأحداث في نادي الزمالك.. وجاءت كالتالي:
- ماذا قال ميتشو للاعبي الزمالك قبل مران اليوم؟
حرص الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على الحديث مع اللاعبين قبل انطلاق المران المسائي المقام حاليا بملعب المعسكر المغلق بمدينة السادس من أكتوبر.
- جنش كلمة السر في عودة كهربا لـ الزمالك .. تفاصيل
يحاول محمود عبد الرحيم «جنش» حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بـ نادي الزمالك، إقناع محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق السابق وديسبورتيفو أفيس البرتغالي الحالي بالعودة من جديد إلى القلعة البيضاء.
- الزمالك يكشف حقيقة تمرد فرجاني ساسي
نفى مسؤولو نادي الزمالك ما تردد حول تمرد الدولي التونسي لعدم حصوله علي مستحقاته، بعد سفره إلى تونس من أجل قضاء إجازة في بلاده عقب تأهل الفريق الأبيض لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا..
- مفاجأة.. تعثر مفاوضات ظهور رضا عبدالعال على قناة الزمالك
أصبح رضا عبدالعال نجم الزمالك الأسبق بعيدا عن الظهور فى قناة الزمالك المقرر انطلاقها خلال شهر نوفمبر الجارى.
- ماذا قال ميتشو للاعبي الزمالك قبل مران اليوم؟
حرص الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على الحديث مع اللاعبين قبل انطلاق المران المسائي المقام حاليا بملعب المعسكر المغلق بمدينة السادس من أكتوبر.
- جنش كلمة السر في عودة كهربا لـ الزمالك .. تفاصيل
يحاول محمود عبد الرحيم «جنش» حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بـ نادي الزمالك، إقناع محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق السابق وديسبورتيفو أفيس البرتغالي الحالي بالعودة من جديد إلى القلعة البيضاء.
- الزمالك يكشف حقيقة تمرد فرجاني ساسي
نفى مسؤولو نادي الزمالك ما تردد حول تمرد الدولي التونسي لعدم حصوله علي مستحقاته، بعد سفره إلى تونس من أجل قضاء إجازة في بلاده عقب تأهل الفريق الأبيض لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا..
- مفاجأة.. تعثر مفاوضات ظهور رضا عبدالعال على قناة الزمالك
أصبح رضا عبدالعال نجم الزمالك الأسبق بعيدا عن الظهور فى قناة الزمالك المقرر انطلاقها خلال شهر نوفمبر الجارى.