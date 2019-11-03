وزارة الري: نعاني من ندرة مائية لاتساع الفجوة بين الموارد واحتياجاتنا.. فيديو

قال محمد السباعي المتحدث بأسم وزارة الرى، في الفترة الأخيرة كان هناك الكثير من الشائعات المتعلقة بالشأن المائي ووزارة الرى ونحن كنا حريصين على توضيح المعلومات للمواطنين ، خصوصا ان مصر تعاني من ندرة مائية بسبب اتساع الفجوة بين الموارد المتاحة واحتياجاتنا المائية .



وأضاف " السباعي " خلال مداخلة هاتفية على قناة " أكسترا نيوز" أن كل نقطة مياه يتم استغلالها بشكل جيد، كما أننا بذلنا مجهودات في الفترة الأخيرة لتنمية مواردنا المائية من خلال حافظات الأمطار والسيول او اعاده تدوير المياه وكيفية استخدام المياه الجوفية، بالتالي فإن مصر تعتبر من أكثر دول العالم في استخدام المياه ووصلت النسبة إلى 90% .



وأشار "السباعي" إلى أن هناك قطاعا في وزارة الري يسمى قطاع حماية النيل وهو المسئول عن حماية المجرى المائي، كما يجب أن يكون هناك توعية المواطن بأهمية الماء وأهمية وترشيد استخدامها.



وأوضح "السباعي" أنه تم انشاء 59 سدا صناعيا في جنوب سيناء إضافة إلى البحيرات الصناعية وسدود الحجز حتي نستطيع ان نحمي مؤسساتنا من أى أخطار سيول موضحا أنه كان هناك سيول في شهر أكتوبر في شمال سيناء واستطعنا توفير نحو 5 ملايين متر مكعب من الماء في سد الروافعه بدلا من أن السيول كانت تتسبب في أخطار على هذه البلاد.