أفحم مذيع الجزيرة.. الناطق باسم القوات المسلحة السودانية: السودان لا ينفك عن الإقليم

قام الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية العميد ركن الدكتور عامر محمد الحسن بإفحام مذيع قناة "الجزيرة" بعد تساؤله عن النفع الذي يعود على السودان من إرسال آلاف الشباب السودانيين إلى الحرب في اليمن.



وقال الناطق الرسمي إن المسألة ليست براجماتية وإنما مسألة مبدأ، السودان دولة إسلامية ودولة تدين بالولاء للأراضي والديار المقدّسة من قديم الزمان، وهذا التاريخ التليد يجب أن نحافظ عليه، لافتًا إلى أن الصواريخ الحوثية لا تستثني المقدّس وغير المقدّس في الأراضي المقدّسة".



ومن جانبه قام مذيع قناة الجزيرة بمقاطعته مدّعيًا أن صواريخ الحوثيين لا تستهدف مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة؛ مشددًا على حد زعمه بأنهم لم يستهدفوا في يومٍ من الأيام مكة والمدينة ولم يقولوا أبدًا بأنهم يستهدفونها هم أيضا مسلمون!.



وأضاف متحدث القوات المسلحة السودانية خلال مداخلة هاتفية عبر قناة الجزيرة إن الصاروخ ليست له أعين إذا انطلق يمكن أن يسقط في أيّ مكانٍ، بالإضافة إلى ذلك الأراضي السعودية كلها تعد أراضي مقدّسة؛ باعتبار أنها مسرى الرسول "، مشيرًا إلى أن الحوثيين يمثلون دولًا إقليمية لديها أفكار وتوجهاتٌ لا تريد خيرًا بالمنطقة والإقليم، والسودان لا ينفك عن الإقليم بأيّ مستوى من المستويات".



ولم يستبعد متحدث القوات المسلحة السودانية، أن يكون للحوثيين مطامع في السودان أيضًا؛ لكونهم يحملون معتقدًا ينافي تمامًا عقيدة المنطقة، فقد يصدّرون الثورة الايرانية مثلًا.

