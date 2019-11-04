نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة: المشاريع التي قامت بها الدولة ساهمت بانخفاض الأسعار..فيديو

أكد حاتم نجيب نائب رئيس الشعبة الخضروات والفاكهة أن التوسع بالمشاريع الزراعية التى قامت بها الدولة كالصوب الزرعية وصغار المنتجين الذي قدموا مساعدات كبيرة لزيادة المعروض فى الانتاج وساهم فى انخفاض الاسعار.



وأضاف حاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة خلال تصريحات لبرنامج مساء dmc عبر فضائية dmc أنه لا بد أن يكون لدينا خطة لترتيب الاسواق الداخلية وتنظيم الحالة التجارية.



وتابع نائب رئيس الشعبة الخضروات والفاكهة أنه يجب أن لا نغفل دور الارشاد الزراعى والبحث العلمى فى استنباط أصناف جديدة من البذور والتقاوى وزيادة الصادرات وخلق حالة من الإتزان فى السوق.



وأشار نائب رئيس الشعبة الخضروات والفاكهة أنه أعلنا بشكل يومى عن اسعار الخضروات والفاكهة وقد تم إنخفاضها من 15 إلى 25% مثل الطماطم والبطاطس والبصل والعنب والرمان.