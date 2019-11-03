حسام بدراوي يطالب ببناء سياسي يضم لاعبين محترفين .. فيديو

قال الدكتور حسام بدراوي، السياسي البارز، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأ في بناء البنية التحتية الاقتصادية للدولة.



وأضاف بدراوي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الفترة الأولى لرئاسة السيسي تم وقف الانهيار وعودة مؤسسات الدولة للعمل مع إعادة تأهيل البنية التحتية حتى يتم تنفيذ التنمية الاقتصادية، وكانت تلك الفترة مخصصة لبناء البنية التحتية.



وتابع الدكتور حسام بدراوي، أن المرحلة الجديدة تريد بناء سياسي يضم لاعبين في المجال السياسي، موضحا أنه في حال عندما تكون السلطة التنفيذية لاعب بمفرده في الحياة السياسية سيظهر أخرين في المجال السياسي.



وكشف الدكتور حسام بدراوي، أن ثقافة الشعب المصري ما زالت سياسيا مرتبطة بالسلطة التنفيذية، رغبة منه في حال مشاكله.