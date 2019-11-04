حوادث وضحايا في يوم.. إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة أجرة بـ زراعي كفر الدوار.. مصرع شخص وإصابة اثنين فى حادث تصادم بتمى الأمديد

-بـ الحبة السامة .. طالبة فى الثانوية تحاول الانتحار بسبب أزمة نفسية بالغربية

-إنقاذ فتاة من الموت بعد تناولها الحبة القاتلة عن طريق الخطأ بالبحيرة





أصيب 9 أشخاص بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور بأماكن متفرقة بالجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الزراعي" القاهرة - الإسكندرية"، اتجاه الإسكندرية أمام قرية مغازى بنطاق مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى لاتخاذ العلاج اللازم.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة كفر الدوار يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الزراعي بدائرة المركز.



وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين أن الحادث أسفر عن إصابة كل من:" محمد عبد الصمد ابراهيم" 43 سنة، " أحمد شوقي شاهين" 34 سنة ، "أحمد محمد محمد" 25 سنة، "خالد شعبان محمد" 39 سنة، "محمد رمضان عبد النبي" 42 سنة، "سعديه رمضان عبد النبي" 46 سنة، " هشام الدسوقي السيد" 22 سنة، "محمد سعيد قطب" 39 سنة، "محمد احمد محمد" 16 سنة بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور بأماكن متفرقة بالجسم .



وتم نقل المصابين للمستشفى المركزى بكفر الدوار لتلقي العلاج اللازم.



وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.







فيما لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران بكسور متفرقة وكدمات إثر اصطدام موتوسيكل كانوا يستقلونه مع سيارة ملاكى على طريق تمي الأمديد بالدقهلية.



تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية إخطارًا من ادارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ لحدوث تصادم بين درتجه بخارية وسيارة ملاكى على طريق تمى الامديد ووجود متوفى ومصابين.



بانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ تبين ان الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة من يد سائق الملاكي ووقوع الحادث مما ادى الى مصرع نبيل محمد المرسي، 48 عاما وإصابة نجله خالد 12 عاما ورضا عادا ابراهيم، 35 عاما وتم نقل المصابين الى مستشفى تمى الامديد وتم نقل الجثة للمشرحة على ذمة تصرفات النيابة.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة وجار رفع آثار الحادث عن الطريق.





كما شهدت مدينة قطور بمحافظة الغربية مساء اليوم واقعة انتحار طالبة فى الثانوية العامة باستخدام حبة الغلال السامة كوسيلة للانتحار لمرورها بحالة نفسية سيئة؛ ما تسبب في إصابتها بحالة تسمم فسفورى وتم نقل المصابة لمستشفى قطور العام .



تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من من مركز شرطة طنطا يفيد بوصول "آلاء.م.ب" طالبة بالصف الثالث الثانوي العام مقيمة بمدينة قطور مصابة بادعاء تسمم فسفورى.



وكشفت التحريات الأمنية عن تناول الفتاة حبة سامة من حبوب حفظ الغلال لمرورها بحالة نفسية سيئة مما تسبب في إصابتها وتم نقلها لمستشفى قطور العام تحت الملاحظة.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.





وفى سياق متصل أصيبت فتاة مقيمة بقرية كفر السقا بمركز إيتاى البارود بحالة تسمم فوسفورى إثر تناولها الحبة القاتلة من حبوب حفظ الغلال السامة على سبيل الخطأ، وتم نقل الطفل لقسم السموم بالمستشفى المركزى لإسعافها.



تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة إيتاى البارود يفيد بوصول "أميره عبد الحميد إسماعيل" ١٤ سنة مقيمة بقرية كفر السقا - إيتاى البارود للمستشفى المركزى مصابة بحالة تسمم فوسفورى اثر تناولها الحبة القاتلة من حبوب حفظ الغلال.



وبالانتقال والفحص والمعاينة وبسؤال والدة المصابة أكدت تناولها الحبة القاتلة على سبيل الخطأ وجارى عمل الإسعافات الأولية المصابة

وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

