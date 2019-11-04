جهاز تنمية المشروعات يفتتح فرص عمل للشباب في دمياط

عرضت قناة "أون إي" تقريرًا عن نجاحات جديدة يسطرها جهاز تنمية المشروعات.



وقال أحد المستفيدين من مشروع تنمية المشروعات إنه علم عن جهاز تنمية المشروعات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وطرق التمويل ومن ثم بدأ في تقديم الأوراق، لافتًا إلى أن جهاز التنمية له أكثر من ميزة من خلال تقديم الدورات التدريب فيما يخص مجال العمل.



وأضاف أنه منذ اتجاهه للتصنيع كان يحتاج إلى ماكينات و كانت تحتاج إلى تمويل كبير وهي تعتبر نقلة كبيرة في حياته محاولًا أن يحافظ عليها



وأشار أحد عمال مصنع الأثاث إلى أن المشروع فتح فرص عمل لكثير من الشباب من دمياط من خلال التسويق و الخامات، وتابع أحد عامل المصنع إن هذا المشروع فرق بشكل كبير بشكل شخصي بدلًا من الجلوس على المقاهي اتجهت إلى العمل

