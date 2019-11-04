الداخلية فى يوم.. ضبط راكبة حاولت تهريب أقراص مخدرة في مطار القاهرة.. القبض على عاطل سرق توك توك وحصيلة أموال سائقه بـ الزاوية الحمراء

-ضبط 3 أشخاص لاتجارهم في الأسلحة والألعاب النارية بالنزهة

-لفرضهما الإتاوات والسمسرة.. ضبط عاطلين في شبرا الخيمة



نجحت سلطات أمن مطار القاهرة الدولي، من ضبط أقراص مخدرة لعقار ليريكا بحوزة راكبة على رحلة طيران الاتحاد المتجهة إلى أبوظبي، وتم تحرير محضر بالواقعة.



اشتبهت الخدمة المعينة بنقطة التفتيش الأولى من إدارتي البحث الجنائي وتأمين الركاب، في راكبة (م. ا) على طائرة طيران الاتحاد المتجهة إلى أبو ظبي، وذلك أثناء اتخاذ الإجراءات التأمينية المتبعة على الركاب، بتفتيشها عثر أسفل طيات ملابسها التى ترتديها على عدد (١٤٨ مائة وثمانية واربعون ) قرص لعقار ليريكا المخدر، عدد ( ١٨ ثمانية عشر ) قرص لعقار التامول المخدر .



وأمر اللواء حسين منيع مساعد وزير الداخلية لأمن المطار القاهرة الدولي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية بشأن مكافحة جرائم التهريب بشتى صورها وضبط مرتكبيها والقائمين.





وتمكن رجال مباحث القاهرة من ضبط عاطل سرق توك توك وحصيلة أموال سائقة بالزاوية الحمراء .



وتبلغ لقسم شرطة الزاوية الحمراء من سائق توك توك قرر بأنه حال سيره ب " توك توك " فوجئ بشخصين أدلي بأوصافهما التقريبية قاما باستيقافه والاستيلاء منه على الدراجة البخارية قيادته كرها عنه تحت تهديد سلاح نارى كان بحوزة احدهما ولاذا بالفرار .



وأقر أن الدراجة البخارية بداخلها جهاز "جى بى اس" وإنها متواجدة بشارع محمود سلامة ـ ارض الجنينة ـ دائرة القسم .



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، بإعداد الأكمنة اللازمة بالمكان تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبط عاطل حال استقلاله ال " توك توك " المستولى عليها وبحوزته مبلغ مالي 9600 جنيه



وبمواجهته اعترف أنه تحصل على الدراجة المضبوطة بحوزته من عاطل وانه علي علم إنها من متحصلات حادث سرقة

، وأضاف بان المبلغ المالي المضبوط بحوزته هو ثمن شراء الدراجة البخارية المستولي عليها من الأخير ، تم بإرشاده ضبط عاطل .



وبمواجهته قرر أنه وسيط بين المتهمان مرتكبى الواقعة والمتهم المضبوط واقر أنهما عاطلين تم ضبطهما وبحوزة فرد خرطوش وطلقتين والمستخدم فى ارتكاب الواقعة ، واعترفا بارتكاب الواقعة .





و ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على 3 أشخاص لاتهامهم بالاتجار في الأسلحة البيضاء والألعاب النارية بالنزهة ، وأمر اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بعرض المتهمين والمضبوطات علي النيابة للتحقيق .



وردت معلومات للرائد محمد جهاد رئيس مباحث قسم شرطة النزهة أن طالب يزاول نشاطا غير مشروع فى مجال الاتجار بالأسلحة البيضاء بدون ترخيص متخذا من منطقتي نادي الشمس ، والمدارس ـ بدائرة القسم مكانا لمزاولة نشاطه الغير مشروع .



وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات ‪،‬ بإعداد الأكمنة اللازمة التي امر بها اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة تمكن ضابط بوحدة مباحث القسم من ضبطه وعثر بحوزته على ٢٢ قطعة " مطواة قرن غزال"



واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار ، وأقر بتحصله على المضبوطات من احد الاشخاص ومقيم عزبة الجبلاوي شبرا الخيمة ثان / قليوبية تم بارشاد المتهم ضبط الأخير وبحوزته ١٥ قطعة سلاح ابيض " مطواة " و٢ قبضة حديدية مدببه و ٤ عصا ميتل استيك و ٢٠ عصا بيسبول .



واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار ، واضاف بتحصله عليها من عاطل باستهداف الاخير أمكن ضبطه وبحوزته ٦١ سلاح ابيض " مطواه ، خنجر" و ٦٦ عصا حديدية بيسبول و٤ عصا ميتل استيك و ٣٠ عصا حديدية و كمية من الألعاب النارية.



واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجاروبيعها لطلاب المدارس والشباب المترددين على الأندية بمنطقة النزهة ، واضاف بتحصله علي المضبوطات من احد التجار " لا يمكنه الارشاد عنه "من خلال مواقع التواصل الاجتماعي .





وألقت أجهزة الأمن بالقليوبية اليوم، الأحد، القبض على عاطلين لاتهامهما بفرض الإتاوات والسمسرة على المواطنين في وحدة مرور شبرا الخيمة.



تلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد عبد العظيم محمد، رئيس مباحث مرور القليوبية، بضبط "حجاج. ع"، 30 سنة، عاطل، مقيم دائرة قسم أول شبرا الخيمة، سبق اتهامه في 4 قضايا "مخدرات - سلاح بدون ترخيص - اعتداء على ضابط شرطة"، ومطلوب التنفيذ عليه في 3 قضايا "إخفاء مسروقات، وسرقة" حال قيامه بفرض الإتاوات والسيطرة أمام معدية دمنهور – دائرة قسم أول شبرا الخيمة، دون وجه حق، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.



و تم ضبط "روماني. ص"، 35 سنة، عاطل، مقيم دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، لاتهامه بممارسة أعمال السمسرة بوحدة مرور شبرا الخيمة دون وجه حق، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

