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حسام بدراوي: السوشيال ميديا في مصر يحكمها المجانين والمتطرفون ..فيديو

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 11:53 م
الدكتور حسام بدراوي
الدكتور حسام بدراوي
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حمزة شعيب
قال الدكتور حسام بدراوي، السياسي البارز، إن المصريين لديهم وعي كبير ويرفضون الفوضى والهدم.

وأضاف بدراوي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه لابد من إعلاء سقف الحريات واحترام الرأي المخالف، كاشفا عن أن الرأي المخالف الذي يبني مفيد للجميع.

وتابع حسام بدراوي، أن السوشيال ميديا في مصر يحكمها المجانين والمتطرفون جدا وأيضا أجهزة الدولة التي تهاجم شخصا عندما يتحدث ضد النظام، وطالب بضرورة نظام مؤسسي يبني وينشئ حوارا على أرضية وطنية.

وطالب حسام بدراوي بوجود مساحة للحرية خاصة أن استدامة الوضع في المرحلة المقبلة صعب ولابد من إشراك المجتمع حتى لا يكون المجتمع طرفا والدولة طرفا.
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