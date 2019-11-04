من الطلاق الى ساحات المحاكم.. حكم بالحبس 3 سنوات ضد سمية الخشاب.. واحمد الفيشاوى يرفض دفع نفقة ابنته.. وبوسي متهمة بإصدار شيك بدون رصيد لزوجها

سمية الخشاب متهمة باصدار شيك بدون رصيد

أحمد الفيشاوى يرفض دفع نفقة ابنته

أحمد عبد الله يمتنع عن دفع ايصال الامانة لسارة نخلة



سمية الخشاب وأحمد سعد



تصدرت الفنانة سمية الخشاب محرك البحث جوجل بعد حصول مطلقها المطرب أحمد سعد على حكم بحبسها 3 سنوات بعد أن اتهمها بـإصدار شيك دون رصيد، وشنت سمية هجوما عنيفا عليه بعد صدور الحكم، وقالت في تصريحات تلفزيونية إن الشيك الذي أحدث الأزمة كان بمثابة تخليص حسابات".



وأضافت سمية قائلة : أنها استأذنت مطلقها في عدم صرف الشيك لعدم وجود رصيد كاف في حسابها، ولوجود التزامات أخرى لديها، ولتواجدها خارج مصر، وأنها لم تحصل على حقوقها بعد الطلاق، ولن تتنازل عنها.



بينما قال أحمد سعد في تصريحات صحفية إن الأزمة حدثت بالخطأ، إذ إنه خارج مصر ولم يكن يعلم بالأمر، وخلافه مع (الخشاب) جرت تسويته بنفوس راضية، وأنه عرف بالحكم عبر وسائل الإعلام.



سارة نخلة وأحمد عبدالله



وقعت خلافات بين الفنان أحمد عبدالله وملكة الجمال السورية سارة نخلة، بعد أن جمعتهما قصة حب انتهت بالزواج، ثم الطلاق، لتبدأ الخلافات بينهما حيث خرجت نخلة عن صمتها وكتبت تعليقات حادة بشأن خلافها مع مطلقها عبر حساباتها على السوشيال ميديا، ووصل الأمر للمحاكم، فحصلت على حكم بحبسه عامين مع الشغل، بعد أن حررت محضرًا ضده تتهمه فيه بـعدم سداد إيصال أمانة".



بوسي وفطين سعيد



يعتبر خلاف المطربة بوسي مع مطلقها فطين سعيد بدأ بعد صدور أحكام قضائية واجبة النفاذ بحق بوسي، بسبب "شيكات دون رصيد حررتها لمطلقها.



طعنت بوسي في صحة الشيكات المقدمة للنيابة، وقالت إن التوقيع الموجود عليها ليس توقيعها، لتقرر المحكمة إحالتها إلى الطب الشرعي للتأكد من صحة ادعائها ومقارنة خطها بالخط الموجود على الشيكات.



أحمد الفيشاوى وهند الحناوى



وكانت هناك خلافات عديدة بين الفنان أحمد الفيشاوي ومطلقته هند الحناوي، ونزاعات عدة إثر امتناعه عن سداد نفقه ابنته "لينا"، في الدعوى المقيدة برقم 86، لعام 2019، والمقدرة بحوالي 235 ألف جنيه، حيث قضت محكمة الأسرة بالخليفة، بحبسه لمدة شهر.



وقال شعبان سعيد، محامي هند الحناوي، إن الحكم الذي أصدرته المحكمة نهائي واجب النفاذ، ولا يجوز الطعن عليه، وحال القبض على أحمد الفيشاوي، سيكون معرضا للحبس، ما لم يسدد قيمة النفقة.



وكشف شعبان كواليس حكم حبس الفيشاوي إثر امتناعه عن دفع نفقات ابنته، قائلًا: "الموضوع من زمان وله خلافات، والفنان الراحل فاروق الفيشاوي، حاول حل النزاع بشكل ودي، واختار بنفسه مدرسة البنت في لندن، وسافرت الى هناك من سنتين".



وأضاف المحامي، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "أنا حواء": "ورطوا هند وبقت بتدفع تكاليف دراسة بنتها، بناء على إقرارات من أحمد الفيشاوي لما تنازل عن حضانة لينا، وبعدها بيطلب منها اذن بالرؤية"، موضحًا: "البنت في لندن وبيطلب يشوفها في مركز شباب بالمقطم".

أثارت أزمة الفنانة سمية الخشاب والفنان احمد سعد جدلا واسعا أمس واستمرت ردود فعلهما الى اليوم وتصدرت محرك البحث جوجل بعد اصدار قرار من المحكمة بحبس الفنانة سمية الخشاب 3 سنوات وكفالة قدرها 50 الف جنيه بعد ان اتهمها احمد سعد فى قضية شيك بدون رصيد، وتعد ازمة أحمد سعد وسمية الخشاب ليست الاولى بين المنفصلين والتى وصلت الى ساحات القضاء.