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توك شو

حسام بدراوي: نعمل على تسليم الحكومة مدرسة كل 7 أشهر بعد إعادة تأهيلها.. فيديو

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 02:01 ص
صدى البلد
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توك شو
أشاد حسام بدراوي السياسي البارز، بالدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، لأدائها المتميز في الوزارة، ودعمها المتواصل للأنشطة المجتمعية .

وأضاف حسام بدراوي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن لديه 5 جمعيات أهلية، سيحتفل غدًا بالعيد العشرين لجمعية تكاتف، التي تسلم الحكومة مدرسة حكومية مجانية كل 7 أشهر، في أفقر المناطق بعد إعادة تأهيلها.

وأشار حسام بدراوي إلى أن المدرسة تتكلف من 8 إلى 10 ملايين جنيه، كلها من التبرعات، بدعم من وزيرة التضامن التي تحضر افتتاح المدارس الجديدة.

وأوضح حسام بدراوي السياسي البارز أنه يقوم بعمل تأمين صحي للطلاب وبرنامج تأهيلي للمدرسين، إضافة إلى الاهتمام بقصر الثقافة ومراكز الشباب في تلك المناطق، حيث إن التعليم والشباب والثقافة يجب أن يكونوا ملف واحد.
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