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توك شو

الناس كانت بتخبي عيالها مني كأنه فضائي.. والدة أول طفل بدون أنف توجه رسالة نارية للمتنمرين بابنها.. فيديو

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 03:45 ص
صدى البلد
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محمود محسن
أكدت والدة الطفل محمد سيد الذي يعتبر أول طفل مصري يولد بدون أنف وكفيف أن حالة محمد هو اول حالة بمصر مولود بدون أنف وكفيف ولديه تشوهات خلفية بالفك والأسنان وأيضا يعاني من ثقب بالقلب مؤكدة أنه كان يتنفس من خلال الفم ولا يستطيع تناول الطعام إلا بطريقة "الهرس" لكي يستطيع مضغ الطعام.

وأكدت والدة الطفل خلال تصريحات لبرنامج "مساء dmc" عبر فضائية dmc أنني لا أشعر بالاهتمام من الأطباء عند عرض حالة ابني مشيرة إلى انه في حاجة إلى العلاج خارج مصر لأنه لا يوجد مكان لفتحة الأنف بعظام الجمجمة فالحالات المشابهة لحالة ابني كان هناك تجويف للأنف والمشكلة كانت بالجلد فقط.

وتابعت والدة الطفل أننى تعرضت للتنمر أكثر من مرة وفي بعض الحالات تعرضت بشكل مباشر حتى أنني انهرت في بعض المرات من البكاء.

وأشارت والدة الطفل: "لما كنت بخرج لمحمد ببص فى الأرض ومبصتش فى وشوش الناس، وكانت بتخبي عيالها منى كانه طفل فضائي".
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