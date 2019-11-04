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توك شو

حسام بدراوي: اختفاء الأيدلوجية من الأحزاب الموجودة على الساحة.. فيديو

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 12:16 ص
صدى البلد
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توك شو
قال حسام بدراوي السياسي البارز، إن الأحزاب تتلاقى وتتحد فيما بينها بشرط توافق الأيدلوجيات، موضحًا أنه لم يعد هناك أيدلوجية للأحزاب المتواجدة في الساحة والموجود حاليا فعالية الحكم وكفاءته فقط.

وأضاف بدراوي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن هناك حاجة لوجود عدالة اجتماعية واقتصاد سوق تحكمه قواعد من أجل المنافسة الشرعية والشفافية، ولا يفضل أحد على غيره بميزة بوصف ذلك سيؤدي إلى زيادة الجودة وتقليل التكلفة وتتيح الخدمة للجميع، موضحا أن هناك بعض الأحزاب يتم تفضليلها عن حزب أخر.

وأوضح بدراوي أنه في عالم السياسة إذا خلق فراغ سيملأه الأكثر تنظيمًا وتمويلًا ولذلك لابد من ملء الفراغ السياسي من خلال ممارسة الأحزاب لدورها في الحياة السياسية.

وأكد السياسي البارز أنه يسير بالشرعية ويحترمها ويقول رأيه بكل حرية، وطرح في أحد مقالاته 12 توجهًا للبلد يرى أنها مفيدة في حال تطبيقها، وسيطرح كل أسبوع واحدًا منها، للمناقشة عبر صفحة سيتم إنشاؤها بخصوص ذلك الأمر.
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