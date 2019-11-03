ردود فعل اللاعبين على إصابة أندريه جوميش +18

- انهيار سون من البكاء بعدما تسبب في إصابة قوية لأندريه جوميز .. pic.twitter.com/LB8jO2vpGg — قروب الحوت الازرق (@ALHILAL_60) November 3, 2019

شهدت مباراة فريقي إيفرتون وتوتنهام هوتسبير التي أقيمت اليوم ، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي ، حادثًا مأساويًا ، بإصابة البرتغالي أندريه جوميش لاعب إيفرتون بكسر مضاعف في القدم.الإصابة جاءت في الدقيقة 79 ، بعد تدخل عنيف من الكوري سون هيونج مين، مع دخول الإيفواري سيرجي أورييه في الالتحام ، ليتفاجئ اللاعبين وجميع من في الملعب بمشهد قدم جوميش، وذلك بعد تعرضها لكسر مضاعف في القدم.هذا المشهد لم يتحمله سون المتسبب الأول في الإصابة، وانهمر في البكاء، حتى خروجه من الملعب بعد طرده، كما صرح ديلي آلي زميله في الفريق أن سون لم يتوقف عن البكاء بعد المباراة.سون لم يكن وحده من شعر بالذنب، فأورييه رفع يديه داعيًا لجوميش بعد إصابته الخطيرة ، في مشهد مؤثر التقطته عدسات المصورين.