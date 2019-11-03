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رياضة

ردود فعل اللاعبين على إصابة أندريه جوميش +18

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 11:51 م
سون بعد إصابته لجوميش
سون بعد إصابته لجوميش
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إسماعيل محمود
شهدت مباراة فريقي إيفرتون وتوتنهام هوتسبير التي أقيمت اليوم ، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي ، حادثًا مأساويًا ، بإصابة البرتغالي أندريه جوميش لاعب إيفرتون بكسر مضاعف في القدم.

الإصابة جاءت في الدقيقة 79 ، بعد تدخل عنيف من الكوري سون هيونج مين، مع دخول الإيفواري سيرجي أورييه في الالتحام ، ليتفاجئ اللاعبين وجميع من في الملعب بمشهد قدم جوميش، وذلك بعد تعرضها لكسر مضاعف في القدم.

هذا المشهد لم يتحمله سون المتسبب الأول في الإصابة، وانهمر في البكاء، حتى خروجه من الملعب بعد طرده، كما صرح ديلي آلي زميله في الفريق أن سون لم يتوقف عن البكاء بعد المباراة.

سون لم يكن وحده من شعر بالذنب، فأورييه رفع يديه داعيًا لجوميش بعد إصابته الخطيرة ، في مشهد مؤثر التقطته عدسات المصورين.
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