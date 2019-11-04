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رياضة

مهاجم المصري: أصبت بأزمة نفسية ومندهش من كوبر

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 02:20 ص
أحمد جمعة مهاجم المصري
أحمد جمعة مهاجم المصري
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حسن العمدة
كشف أحمد جمعة مهاجم المصري، عن سبب أزمته النفسية خلال الفترة الماضية، بعد عودته من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

قال أحمد جمعة في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، على قناة "صدى البلد": "بعد عودتي من الإصابة عاودتني بعض الآلام، وهو ما تسبب في ألم نفسي كبير لي، لكن الجهاز الطبي للمصري بذل معايا جهدا كبيرا ونجحت في التعافي من إصابتي والمشاركة والتسجيل من جديد في لقاء كوت دي أور في الكونفيدرالية".

وأعرب عن سعادته بالانضمام لمنتخب مصر مؤكدًا أنها ثقة كبيرة من الجهاز الفني وأنه سيقاتل للحفاظ على الفرصة، مشيرًا إلى أنه كان مندهشا من الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب منتخب مصر السابق عندما اكتفى بمهاجم واحد في كأس العالم.

واختتم أحمد جمعة: "كنت حاسس إني مش في دماغهم وخدوني المنتخب علشان الضغط الإعلامي"، معترفًا بأن قلة تسجيل المهاجمين للأهداف في الدوري مؤخرًا تعد أزمة كبيرة، خاصة وأن وجود مهاجمين أمثال عمرو زكي وعماد متعب وحسام حسن كان سيفرق بشكل كبير.
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