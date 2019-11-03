لإقامة مشروعات صغيرة.. دورات تدريبية مجانية لخريجي جامعة كفر الشيخ

نظمت جامعة كفر الشيخ، في مبادرة جديدة، أولي الدورات التدريبية المجانية، بكلية الزراعة لتأهيل الشباب لإقامة مشاريع في المجال الزراعي تحت عنوان "الاحتياجات السمادية للمحاصيل في الحقل والصوب الزراعية"، والتي نظمها مركز الاتصال البيئي والتنمية المستدامة ووحدة رصد المشكلات المجتمعية بالتعاون مع الإدارة العامة للمشروعات بوزارة الشباب والرياضة.



تأتي هذه المبادرة، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور عبدالرازق الدسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمود فواز، عميد كلية الزراعة.



وقد تضمن اليوم الأول بالدورة الأسس النظرية والتطبيقات العملية للأسمدة والتسميد لإعداد أخصائي تسميد مؤهل علميًا وفنيًا لينافس في سوق العمل وذلك ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية باستصلاح وزراعة المليون ونصف فدان الذى يمثل إضافة تنموية كبري للمشروعات القومية ولإقامة مشاريع صغيرة في مجال الإنتاج الزراعي.



وشهد التدريب في اليوم الأول، محاضرة للدكتور عماد حافظ، الأستاذ المساعد بقسم المحاصيل بالكلية بحضور ٣٠ متدربًا من الخريجين وطلاب الفرقة النهائية وذلك بقاعة المؤتمرات بكلية الزراعة، وتستمر فعاليات الدورة التدريبية 5 أيام حتى السابع من نوفمبر الجاري.



جدير بالذكر أن هذه الدورة التدريبية يقوم بتنظيمها، الدكتور السيد بلال، مدير وحدة رصد المشكلات المجتمعية بالجامعة، والدكتور عماد حافظ مدير مركز الاتصال البيئي والتنمية المستدامة بالجامعة، ومحمد وفيق منسق التدريب بالإدارة العامة للمشروعات بوزارة الشباب والرياضة.

