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اقتصاد

لبحث تحديات قطاع البترول.. لجنة الطاقة بمجلس النواب تجتمع غدا

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 07:00 ص
قطاع البترول
قطاع البترول
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قسم الاقتصاد
تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدى اجتماعًا، غدا الثلاثاء 5 نوفمبر 2019، لبحث التحديات والمعوقات التي تواجه قطاع البترول وسبل مواجهتها.

وكانت لجنة الطاقة والبيئة قد وضعت عددا من التوصيات المهمة للنهوض بالقطاع وتعزيز التنمية الشاملة فيها، أثناء مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019 / 2020، وفى مقدمتها سرعة تحصيل مستحقات قطاع البترول لدى قطاعات الدولة المختلفة للقيام بدوره الإنتاجي والاقتصادي والمساهمة فى دعم الموازنة وسد العجز ومواجهة إلتزاماته المالية على أكمل وجه.

كما أوصت اللجنة البرلمانية، بتوفير عدد من اسطوانات البوتاجاز للمناطق التي يصعب توصيل الغاز الطبيعى لها، وتوفير كمية كافية من الوقود السائل (مازوت) و(سولار) لإمداد محطات الكهرباء بها، وزيادة قيمة الاستثمارات التى يتم ضخها فى مجال البحث والاستشكاف، تطوير معامل التكرير والبنية الأساسية للنقل والتوزيع.
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