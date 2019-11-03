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أخبار البلد

العلاقات العامة والمسئولية الاجتماعية.. ندوة بإعلام بنات الأزهر

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 11:45 م
العلاقات العامة والمسئولية
العلاقات العامة والمسئولية الاجتماعية
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يارا زكريا
عقد قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، اليوم الأحد، أولى ندوات الموسم الثقافي، بعنوان «العلاقات العامة والمسئولية الاجتماعية».

وأشاد الدكتور محمد وهدان رئيس قسم الصحافة والنشر بالتعاون المثمر بين قسم الصحافة والنشر وقسم العلاقات العامة والإعلان، موضحًا أن الموسم الثقافي لهذا العام يشهد انطلاقة جديدة وقوية للقسمين.

وأكدت الدكتورة منى عبد الجليل، رئيس القسم، أن المسئولية الاجتماعية ثقافة أصيلة في ديننا، حيث حث النبي - صلى الله عليه وسلم- عليها بقوله: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته».

من جهته، قال الدكتور جمال النجار، أستاذ الصحافة والإعلام بالكلية، إن قسم العلاقات العامة يشهد تطورًا ملحوظًا، كما تناول خلال كلمته تعريف العلاقات العامة ومهامها في المؤسسات والكيانات المختلفة، منوهًا بأنه لم ينل حظه بعد في الدول النامية كما تفعل الدول المتقدمة.

وشارك بالندوة الدكتور رمضان إبراهيم، رئيس قسم العلاقات العامة والإعلان، بكلية إعلام الأزهر بنين، والذي تناول مفهوم العلاقات العامة تاريخيًا ودورها في قيام المؤسسات، مفيدًا أن المستقبل للعلاقات العامة لأنها أصبحت الآن بمثابة العمود الفقري لأي كيان.

وتابع: إن رجل العلاقات العامة هو الوسيط بين كافة الأفراد داخل المؤسسة الواحدة، موضحًا أن الأمر ليس قاصرًا على المؤسسات فقط بل هناك دورا هامًا نحو المجتمع لا يجب إغفاله.
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