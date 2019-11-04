احمد فلوكس يرد على حملة السخرية الممنهجة من دوره فى الممر

رد الفنان أحمد فلوكس، على الهجوم الذي يتعرض له حاليا وصفه "أفورة" من الفنان على إثر مشاركته فيلم "الممر".



قال الفنان احمد فلوكس: "سبقت وأن تعرضت لبعض المشاركين في الفيلم، مثل الفنان أحمد عز".



وأضاف احمد فلوكس خلال مقطع فيديو، نشره عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب": "في حاجات كانت دمها خفيف، وأنا كنت بتريق على نفسي واحنا بنصور، وكنت بقول لزمايلى أنا الشهيد الوحيد في الفيلم".



وعلق احمد فلوكس، تهكم المشاركين في الحملة الممنهجة ضده، على الشهداء، وذلك من خلال السخرية عن الدور الذي أداه في الفيلم: معتقدش إنها من ديننا ولا تربيتنا ولا مبادئنا ولا قيمنا.



واستنكر فلوكس ربط التريقة باسمه واسم الشهيد، قائلًا: "أنا أقل بكتير من ده، تربيتنا علمتنا كده، وأول جملة بنقولها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله".



https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=zppPNiWuZRM