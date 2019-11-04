موجز السوشيال ميديا.. بـ فستان جديد.. رانيا يوسف تشعل مواقع التواصل.. وطلب من تركي آل الشيخ للجماهير بعد عودته لمصر.. محمد زيدان في ظهور نادر بصحبة أولاده | شاهد

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الخاصه بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نستعرضها معكم في السطور التالية.
بعد وصوله إلى مصر.. الجمهور يحتفي بـ تركي آل الشيخ على طريقته الخاصة| شاهد
بـ فستان جديد.. رانيا يوسف تشعل السوشيال ميديا | شاهد
مش هتصدث ملامحهم.. محمد زيدان فى ظهور نادر بصحبة أولاده | شاهد
رضوى الشربيني تثير رواد تويتر بكلمات غامضة | شاهد
كانت ليلة رائعة ... دينا فؤاد تشعل السوشيال ميديا بصورة جديدة لها| شاهد
وسط الخضار والفواكه.. ريهام أيمن تبهر متابعيها بـ سيشن خرافي | شاهد
بعد وصوله إلى مصر.. الجمهور يحتفي بـ تركي آل الشيخ على طريقته الخاصة| شاهد
بـ فستان جديد.. رانيا يوسف تشعل السوشيال ميديا | شاهد
مش هتصدث ملامحهم.. محمد زيدان فى ظهور نادر بصحبة أولاده | شاهد
رضوى الشربيني تثير رواد تويتر بكلمات غامضة | شاهد
كانت ليلة رائعة ... دينا فؤاد تشعل السوشيال ميديا بصورة جديدة لها| شاهد
وسط الخضار والفواكه.. ريهام أيمن تبهر متابعيها بـ سيشن خرافي | شاهد