جنش يكشف سبب تعرضه للإصابة ويقدم دليل براءة أحمد ناجى.. تفاصيل

كشف محمود عبد الرحيم "جنش" حارس نادي الزمالك، عن الإصابة التي تعرض لها أثناء أمم إفريقيا 2019، وقبل مباراة مصر وأوغندا بالدور الثالث من دور المجموعات من المسابقة الإفريقية.



وقال في تصريحات لبرنامج ملعب ON مع الإعلامي أحمد شوبير: "بكل تأكيد هي قضاء وقدر و المباراة كانت الأخيرة في المجموعات وكنت بنسبة أكيده سأشارك ولكن لم يقدر لي المشاركة حيث تعرضت أثناء التدريب لإصابة".



وتابع بخصوص اتهام أحمد ناجي مدرب حراس السبب أنه السبب قال: "التمرين بالنسبة لي مثل المباراة وأجتهد فيها دائمًا، ومن الممكن أن أتعرض للإصابة بسبب الإجهاد" .



وأكد خلال تصريحاته أن إتحاد الكرة هو من أنقذه بالإسراع في تسهيل السفر للعلاج في الخارج.