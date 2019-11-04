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ديني

عميد الدراسات العليا بالأزهر: المسجد مصنع الرجال.. وهؤلاء الأعلى مكانة عند الله

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 12:03 ص
عميد الدراسات العليا
عميد الدراسات العليا بالأزهر: المسجد مصنع الرجال
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عبدالله سليم
أقامت وزارة الأوقاف المحاضرة التثقيفية الأولى خلال فعاليات الفوج الثالث لمعسكر أبي بكر الصديق التثقيفي الصيفي، الذي يستضيف عدد 88 إمامًا من وزارة الأوقاف، تحت عنوان دور المسجد في خدمة المجتمع.

وأثناء كلمته في المعسكر أكد الدكتور محمد سالم أبو عاصي، عميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر، أن المسجد هو أول بناء في المجتمع ، وهو ما فعله رسول الله (صلى الله عليه وسلم) بعدما هاجر إلى المدينة؛ لأن المسجد هو مصنع الرجال «بحسب تعبيره».

وأوضح أن المصانع نوعان: مادية ومعنوية، وأن الأشياء ليست كلها مادية فعندنا مشاعر وحب وفكر وعقل، لافتًا إلى أن المسجد له دور بارز في هذا الشأن فهو يبني الإنسان بناء معنويا ، ويعمل على إنشاء جيل صالح يخدم هذا الدين والوطن، كما أن المسجد يبني الإنسان بناء عقديا ، وأخلاقيا وسلوكيا ، ودورنا أن نعلم الناس الدين بالوعظ المنضبط بالشرع.

وأكد عميد كلية الدراسات العليا الأسبق، أن عمل الداعية هو من أرقى الأعمال التي تخدم الدين والناس، والدعاة إلى الله أعلى الناس مكانة؛ حيث وصفهم ربنا (سبحانه ) بقوله : {وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ}.

وتابع أن الإمام المثقف المتفاعل يسهم في تحقيق الأمن والأمان لمجتمعه ونشر الفضيلة فيه ، ومع جمهوره مقدم بين الناس ؛ فيأتمون به في عباداتهم ، ويقتدون بسلوكه في حياتهم ، مشيرًا إلى أنه يجمع بين العلوم الشرعية والعلوم الإنسانية، ويكفي الإمام المستنير شرفًا أن السلام والأمان والوئام يشيع على يديه وتنشر به الفضيلة من سلوكه وفكره وآرائه للناس وفتواه بينهم.
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