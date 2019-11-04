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رياضة

نجم بيراميدز: هدفنا الفوز بالكونفيدرالية

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 01:40 ص
جانب من لقاء اليوم
جانب من لقاء اليوم
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حسن العمدة
أكد إسلام عيسى لاعب بيراميدز، أن فريقه يسعى للفوز ببطولة الكونفيدرالية، بعدما نجح في الصعود لدور المجموعات لأول مرة في تاريخه.

قال إسلام عيسى في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة "صدى البلد": "لدينا طموح لمواصلة المشوار وحصد اللقب، لدينا لاعبون كبار أصحاب خبرات وتعاهدنا على الفوز بالكونفيدرالية".

وكشف أن الفارق بين المصري وبيراميدز يتمثل في الضغوط الجماهيرية غير الموجودة في بيراميدز حيث إنه لا يوجد من يحاسب اللاعب إلا الإدارة والجهاز الفني، أما في المصري فإن الجماهير دائما ترغب في تحقيق الفوز فقط لا غير.
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