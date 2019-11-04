باحث اقتصادي: الحكومة حققت نتائج إيجابية كبيرة نحو الاستقرار.. فيديو

قال الدكتور محمد شادي الباحث الاقتصادى بالمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن الحكومة المصرية حققت نتائج إيجابية كبيرة فى السنوات الأخيرة ساهمت في تحقيق الاستقرار.



وأضاف الباحث الاقتصادى خلال حواره التليفزيونى فى برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن المؤسسات الاقتصادية التى تصنف الدول فى تقدمها وتطورها الاقتصادى لا تخاطب الشعب المصرى ولكنها تخاطب المستثمرين العالميين.



وأوضح الباحث الاقتصادى محمد شادى، أنه قد مضى 3 سنوات على انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى والذى حقق نجاحا باهرا وحاز على الكثير من الشهادات الدولية التى تشيد بإنجازات تاريخية للبرنامج.



وأكد الدكتور محمد شادي، أن مصر لم ترتبط ارتباط كلى بالاقتصاد العالمي ولكن الاقتصادي العالمي يؤثر على مصر من جانبين، أولهما البنوك المصرية مكشوفة بشكل أقل على العالم الخارجى "البنوك الخارجية" ، وثانى جانب هو أن البنوك تتأثر بسعر الفائدة لأننا نحتاج تمويل كبير من الخارج .

