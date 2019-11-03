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رياضة

جنش يشكر لاعبى الأهلي.. تعرف السبب

الأحد 03/نوفمبر/2019 - 11:54 م
صدى البلد
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كشف محمود عبد الرحيم "جنش" حارس نادي الزمالك، عن كواليس إصابته والدعم الذي تلقاه اثناء أمم إفريقيا 2019، وقبل مباراة مصر وأوغندا بالدور الثالث من دور المجموعات من المسابقة الإفريقية.

وقال في جنش في تصريحات لبرنامج ملعب ON مع الإعلامي أحمد شوبير: " تلقيت دعمًا من جميع النواحي عبر الفيديوهات والرسائل من قبل الجماهير لكن لاعبي الأهلي كانوا أول من دعموني بعد الإصابة التي تعرضت لها" .

وتابع: "هناك عدد من اللاعبين لم يكن لي تواصل معهم نهائيًا لكنهم أتصلوا بي وفاجئوني بالزيارة في المنزل وأريد أن أشكرهم على دعمهم".

وأكد خلال تصريحاته أن اتحاد الكرة هو من أنقذه بالإسراع في تسهيل السفر للعلاج في الخارج.
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