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حوادث

إعادة محاكمة متهم في تمويل الإرهاب

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 07:00 ص
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
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أحمد مهدي
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، إعادة إجراءات محاكمة المتهم أحمد محمد أحمد أبو زيد، في قضية اتهامه بتمويل الإرهاب.

وعقب تلاوة النيابة العامة أمر الإحالة بحق المُتهم، طالبت فيه بتوقيع مواد الاتهام، التمس محامي المُتهم علاء علم الدين البراءة، تأسيسًا على بطلان الإذن الصادر بالضبط والتفتيش، لصدوره بناء على تحريات افتقدت الجدية والكفاية، لم تتأيد بأي دليل آخر بالأوراق، وانتفاء أركان جريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون وانعدام دليل إسنادها للمتهم، وانتفاء أركان جريمة تمويل جماعة أسست على خلاف القانون وإمدادها بالمال وانعدام دليل إسنادها للمتهم.

وأسندت النيابة العامة للمُتهم، أنه في غضون 2015، ارتكب جرائم تمويل الإرهاب، وأمد جماعة إرهابية تدعو للاعتداء على الحرية الشخصية والإضرار بالوحدة الوطنية، فضلًا عن اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية.
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