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حسام بدراوى: رفضت دعوة من أيمن نور للانضمام لـ مبادرة 100 شخصية مصرية

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 02:21 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
أكد الدكتور حسام بدراوى، السياسى البارز، أنه تلقى دعوة من الهارب أيمن نور من اجل الإنضمام لمبادرة 100 شخصية مصرية ولكنه رفضها فى الحال، موضحا:"لن أنضم لجماعة إرهابية للتعبير عن راى"..

وأضاف الدكتور حسام بدراوى، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الفترة الأولى لرئاسة السيسي تم وقف الانهيار وعودة مؤسسات الدولة للعمل مع إعادة تأهيل البنية التحتية حتى يتم تنفيذ التنمية الاقتصادية، وكانت تلك الفترة مخصصة لبناء البنية التحتية.

وتابع الدكتور حسام بدراوي، أن المرحلة الجديدة تريد بناء سياسي يضم لاعبين في المجال السياسي، موضحا أنه في حال عندما تكون السلطة التنفيذية لاعب بمفرده في الحياة السياسية سيظهر أخرين في المجال السياسي.

وكشف الدكتور حسام بدراوي، أن ثقافة الشعب المصري ما زالت سياسيا مرتبطة بالسلطة التنفيذية، رغبة منه في حال مشاكله.
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