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حوادث

اليوم.. الحكم على متهم بقضية الإضرار بالاقتصاد القومى

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 05:59 ص
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
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أحمد مهدي
تنظر اليوم محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، إعادة محاكمة متهم فى اتهامهم مع آخرين تم الحكم عليهم بتمويل جماعة إرهابية والإضرار بالاقتصاد القومى.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى.

كانت المحكمة قد قضت فى وقت سابق بأحكام بالسجن المؤبد والمشدد والبراءة لحسن مالك وبعض المتهمين الحضورى وبعض المتهمين الهاربين والذين كان من ضمنهم المتهم.

وعثرت النيابة بمساكن بعض المتهمين على مطبوعات تنظيمية أخرى تتضمن دعوة جماعة الإخوان لأعضائها للتجمهر وقطع الطرق، وأخرى تتضمن كيفية التأثير على الرأي العام، كما تم ضبط مبالغ مالية من عملات أجنبية مختلفة كانت معدة لإمداد أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية والجماعات الإرهابية بشمال سيناء للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد.
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