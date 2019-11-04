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فن

اخبار الفن.. وقف محمد الشرنوبى عن الغناء.. رانيا يوسف تشعل السوشيال بفستان جديد.. وأحدث ظهور لـ نادية لطفى

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 12:34 ص
محمد الشرنوبى وسارة
محمد الشرنوبى وسارة الطباخ
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أحمد إبراهيم
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي:

بـ فستان جديد.. رانيا يوسف تشعل السوشيال ميديا | شاهد

شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام ".

رغم دعمها .. شاهيناز تهاجم حلمي بكر: رأيه لا يعنيني في شيء

هاجمت المطربة شاهيناز الملحن حلمى بكر، وذلك بعد أن انتقد صوتها، مؤكدة أنها لم تستطع أن تكمل الطريق فى عالم الغناء.

مع دنيا وإيمى سمير غانم.. أحدث ظهور لـ نادية لطفى فى المستشفى .. صور

حرص عدد من النجوم على زيارة الفنانة نادية لطفى فى المستشفى الذي تتلقى فيه العلاج كنوع من رفع الحالة المعنوية لها ودعمها فى مرضها.

بسبب أزمته مع سارة الطباخ .. نقابة الموسيقيين توقف محمد الشرنوبي عن الغناء

أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانًا توضح فيه قرارها بإيقاف الفنان محمد الشرنوبي لحين حل النزاع مع المنتجة سارة الطباخ.

اشتكيتكم لـ ربنا.. هجوم ناري من شريف منير على الإخواني الهارب محمد ناصر دفاعًا عن ابنته

شن الفنان شريف منير هجومًا شرسًا على المتابعين والإخواني محمد ناصر الذى يظهر على قناة مكملين بعد هجومهم الشرس على ابنته أسما شريف منير بعد تصريحها عن الشيخ محمد متولى الشعراوي.

مسئول إسرائيلي يطلب من إليسا رفع البلوك.. والفنانة اللبنانية ترد بقوة.. فيديو

استفز المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، الفنانة اللبنانية إليسا بقيامه بتهنئتها بعيد ميلادها الـ 47، على طريقته الخاصة مطالبًا ملكة الإحساس برفع الحظر "البلوك" المفروض عليه من حسابها بـموقع التدوين الاجتماعي تويتر.

في ذكرى رحيل مريم فخر الدين.. لماذا أطلق رشدي أباظة النار عليها؟

حلت أمس 3 نوفمبر، الذكرى الخامسة لرحيل جميلة السينما المصرية، الفنانة مريم فخر الدين، التي رحلت في مثل هذا اليوم عام 2014، عن عمر يناهز 81 عاما.
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