اخبار الفن.. وقف محمد الشرنوبى عن الغناء.. رانيا يوسف تشعل السوشيال بفستان جديد.. وأحدث ظهور لـ نادية لطفى

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير الآتي:شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام ".هاجمت المطربة شاهيناز الملحن حلمى بكر، وذلك بعد أن انتقد صوتها، مؤكدة أنها لم تستطع أن تكمل الطريق فى عالم الغناء.حرص عدد من النجوم على زيارة الفنانة نادية لطفى فى المستشفى الذي تتلقى فيه العلاج كنوع من رفع الحالة المعنوية لها ودعمها فى مرضها.أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانًا توضح فيه قرارها بإيقاف الفنان محمد الشرنوبي لحين حل النزاع مع المنتجة سارة الطباخ.شن الفنان شريف منير هجومًا شرسًا على المتابعين والإخواني محمد ناصر الذى يظهر على قناة مكملين بعد هجومهم الشرس على ابنته أسما شريف منير بعد تصريحها عن الشيخ محمد متولى الشعراوي.استفز المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، الفنانة اللبنانية إليسا بقيامه بتهنئتها بعيد ميلادها الـ 47، على طريقته الخاصة مطالبًا ملكة الإحساس برفع الحظر "البلوك" المفروض عليه من حسابها بـموقع التدوين الاجتماعي تويتر.حلت أمس 3 نوفمبر، الذكرى الخامسة لرحيل جميلة السينما المصرية، الفنانة مريم فخر الدين، التي رحلت في مثل هذا اليوم عام 2014، عن عمر يناهز 81 عاما.