Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

حق المعرفة .. الصم والبكم يستكشفون الحضارة المصرية القديمة بلغة الإشارة.. صور

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 06:13 ص
صدى البلد
Advertisements
علاء المنياوي
لا أحد ينكر أن الصم والبكم ضمن ذوي الإحتياجات الخاصة،هم أصحاب حق أصيل في المعرفة والتعلم،سواء داخل حجرات وفصول الدراسة أو خارجها،وهو ما تنتهجه إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعى في مكتب وزير الآثار،حيث تسعي للتواصل مع جميع الفئات.

وواصلت الإدارة برئاسة د.رشا كمال فعالياتها لذوي الإحتياجات الخاصة،حيث نظمت ورشة عمل اليوم الأحد لطلاب المرحلة الإعدادية"صم وضعاف سمع"من مدرسة صلاح الدين للتربية الخاصة سمعي عن الحضارة المصرية القديمة.

وكشفت رباب محمود مسئول ملف الاعاقة فى الإدارة أن ذلك يأتي فى إطار خطة الإدارة لتنظيم محاضرات توعوية،لرفع الوعى الأثرى للطلاب وتعريفهم بآثار بلدهم،وقد جاءت الورشة بالتعاون مع قصر ثقافة القاهرة وبحضور مدير عام قصر ثقافة مصر الجديدة سحر تاج الدين،وقام بترجمة الاشارة رامى يسرى.

وتابعت:الورشة تناولت الكتابة وفك شامبليون لرموز حجر رشيد وأهمية الكتابة،وأنواع الخطوط الأربعة واستخداماتها ومنها الخط الهيروغليفي والحروف الهيروغليفية وما يقابلها في الأبجدية ومكانة الكاتب المصري القديم والفرق بين الكاتب والقارئ،وأدوات الكتابة علي مر العصور والخامات التي استخدمها المصرى القديم للكتابة عليها.
حق المعرفة .. الصم والبكم يستكشفون الحضارة المصرية القديمة بلغة الإشارة.. صور
حق المعرفة .. الصم والبكم يستكشفون الحضارة المصرية القديمة بلغة الإشارة.. صور
حق المعرفة .. الصم والبكم يستكشفون الحضارة المصرية القديمة بلغة الإشارة.. صور
حق المعرفة .. الصم والبكم يستكشفون الحضارة المصرية القديمة بلغة الإشارة.. صور
حق المعرفة .. الصم والبكم يستكشفون الحضارة المصرية القديمة بلغة الإشارة.. صور
حق المعرفة .. الصم والبكم يستكشفون الحضارة المصرية القديمة بلغة الإشارة.. صور
حق المعرفة .. الصم والبكم يستكشفون الحضارة المصرية القديمة بلغة الإشارة.. صور
حق المعرفة .. الصم والبكم يستكشفون الحضارة المصرية القديمة بلغة الإشارة.. صور
حق المعرفة .. الصم والبكم يستكشفون الحضارة المصرية القديمة بلغة الإشارة.. صور
حق المعرفة .. الصم والبكم يستكشفون الحضارة المصرية القديمة بلغة الإشارة.. صور
حق المعرفة .. الصم والبكم يستكشفون الحضارة المصرية القديمة بلغة الإشارة.. صور
حق المعرفة .. الصم والبكم يستكشفون الحضارة المصرية القديمة بلغة الإشارة.. صور
حق المعرفة .. الصم والبكم يستكشفون الحضارة المصرية القديمة بلغة الإشارة.. صور
حق المعرفة .. الصم والبكم يستكشفون الحضارة المصرية القديمة بلغة الإشارة.. صور
حق المعرفة .. الصم والبكم يستكشفون الحضارة المصرية القديمة بلغة الإشارة.. صور
حق المعرفة .. الصم والبكم يستكشفون الحضارة المصرية القديمة بلغة الإشارة.. صور
حق المعرفة .. الصم والبكم يستكشفون الحضارة المصرية القديمة بلغة الإشارة.. صور
حق المعرفة .. الصم والبكم يستكشفون الحضارة المصرية القديمة بلغة الإشارة.. صور
حق المعرفة .. الصم والبكم يستكشفون الحضارة المصرية القديمة بلغة الإشارة.. صور
حق المعرفة .. الصم والبكم يستكشفون الحضارة المصرية القديمة بلغة الإشارة.. صور
حق المعرفة .. الصم والبكم يستكشفون الحضارة المصرية القديمة بلغة الإشارة.. صور
حق المعرفة .. الصم والبكم يستكشفون الحضارة المصرية القديمة بلغة الإشارة.. صور
حق المعرفة .. الصم والبكم يستكشفون الحضارة المصرية القديمة بلغة الإشارة.. صور
حق المعرفة .. الصم والبكم يستكشفون الحضارة المصرية القديمة بلغة الإشارة.. صور
حق المعرفة .. الصم والبكم يستكشفون الحضارة المصرية القديمة بلغة الإشارة.. صور
حق المعرفة .. الصم والبكم يستكشفون الحضارة المصرية القديمة بلغة الإشارة.. صور
حق المعرفة .. الصم والبكم يستكشفون الحضارة المصرية القديمة بلغة الإشارة.. صور
حق المعرفة .. الصم والبكم يستكشفون الحضارة المصرية القديمة بلغة الإشارة.. صور
حق المعرفة .. الصم والبكم يستكشفون الحضارة المصرية القديمة بلغة الإشارة.. صور
حق المعرفة .. الصم والبكم يستكشفون الحضارة المصرية القديمة بلغة الإشارة.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حكاية شارع شامبليون.. صاحبه كره باريس ووقع في غرام القاهرة

35 صورة لفرحة ضعاف السمع باكتشاف تاريخ حجر رشيد

ترشيحاتنا

إقالة لجنة حكام الإسكندرية.. تفاصيل مثيرة

مصطفى مراد فهمي: الكاف في وضع لا يسر عدوا ولا حبيبا.. فيديو

مات قدام عين أبوه يا وجع القلب .. غرق شاب أثناء الصيد على فلوكة خشبية بـ بورسعيد

هل الاحتفال بـ عيد الحب حرام ؟ .. الإفتاء تجيب

ميزة جديدة تنضم لقائمة مميزات الواتساب.. تعرف عليها

هل يجوز قراءة القرآن في أي اتجاه أم يشترط استقبال القبلة ؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أغلى فستان زفاف 2020 مرصع بالذهب

مع دنيا وإيمى سمير غانم.. أحدث ظهور لـ نادية لطفى فى المستشفى .. صور

المنتخب الأولمبي يختتم معسكره فى العين السخنة استعدادا لـ أمم إفريقيا .. صور