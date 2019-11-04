حق المعرفة .. الصم والبكم يستكشفون الحضارة المصرية القديمة بلغة الإشارة.. صور

لا أحد ينكر أن الصم والبكم ضمن ذوي الإحتياجات الخاصة،هم أصحاب حق أصيل في المعرفة والتعلم،سواء داخل حجرات وفصول الدراسة أو خارجها،وهو ما تنتهجه إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعى في مكتب وزير الآثار،حيث تسعي للتواصل مع جميع الفئات.



وواصلت الإدارة برئاسة د.رشا كمال فعالياتها لذوي الإحتياجات الخاصة،حيث نظمت ورشة عمل اليوم الأحد لطلاب المرحلة الإعدادية"صم وضعاف سمع"من مدرسة صلاح الدين للتربية الخاصة سمعي عن الحضارة المصرية القديمة.



وكشفت رباب محمود مسئول ملف الاعاقة فى الإدارة أن ذلك يأتي فى إطار خطة الإدارة لتنظيم محاضرات توعوية،لرفع الوعى الأثرى للطلاب وتعريفهم بآثار بلدهم،وقد جاءت الورشة بالتعاون مع قصر ثقافة القاهرة وبحضور مدير عام قصر ثقافة مصر الجديدة سحر تاج الدين،وقام بترجمة الاشارة رامى يسرى.



وتابعت:الورشة تناولت الكتابة وفك شامبليون لرموز حجر رشيد وأهمية الكتابة،وأنواع الخطوط الأربعة واستخداماتها ومنها الخط الهيروغليفي والحروف الهيروغليفية وما يقابلها في الأبجدية ومكانة الكاتب المصري القديم والفرق بين الكاتب والقارئ،وأدوات الكتابة علي مر العصور والخامات التي استخدمها المصرى القديم للكتابة عليها.