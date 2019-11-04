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رياضة

ميلان يواصل مسلسل سقوطه ويخسر من لاتسيو فى الدورى الإيطالى

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 12:03 ص
ميلان
ميلان
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عمر سلامة
تعرض ميلان لخسارة جديدة في الدوري الإيطالي، بسقوطه 1-2 أمام ضيفه لاتسيو في الجولة الـ11 من "السيري آ"، مساء الأحد، ليواصل تحقيق النتائج المخيبة في المسابقة.

افتتح تشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو التسجيل في الدقيقة 25 من المباراة التي أقيمت بملعب "سان سيرو"، فيما أضاف زميله بارتولومو باستوس هدف التعادل لميلان في الدقيقة 28 بالخطأ في مرماه، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.

وأضاف خواكين كوريا هدف الفوز للضيوف في الدقيقة 83، ليهدي الفريق العاصمي فوزا ثمينا.

وتعد هذه هي الخسارة السادسة لميلان في الدوري الإيطالي هذا الموسم، علما بأنه حقق 4 انتصارات وتعادل في مناسبة وحيدة.

وتوقف رصيد الفريق اللومباردي عند 13 نقطة في المركز الـ11 بجدول الترتيب، فيما رفع لاتسيو رصيده إلى 21 نقطة ليتقدم إلى المركز الخامس، وذلك مؤقتا لحين انتهاء مباريات الجولة.
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