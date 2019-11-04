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رياضة

جنش يكشف عن دور محمد صلاح في علاجه بعد إصابته بـ أمم إفريقيا

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 12:14 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
كشف محمود عبد الرحيم "جنش" حارس نادي الزمالك، عن دور محمد صلاح النجم المصري ولاعب ليفربول، بعد الإصابة التي تعرض لها أثناء أمم إفريقيا 2019، وقبل مباراة مصر وأوغندا بالدور الثالث من دور المجموعات من المسابقة الإفريقية.

وقال جنش في تصريحات لبرنامج ملعب ON مع الإعلامي أحمد شوبير: "صلاح اتصل بي بعد إصابتي بشهر وسألني إذا ما كنت أحتاج أي شيء وشكرته على سؤاله ولم أطلب منه أي شيء، وأثناء فترة علاجي مع الدكتور أبو العلا كنا نبحث عن طبيب للتأهيل واقترح عليّ الطبيب الذي كان يتابع معه".

وتابع: "صلاح اتصل بي مرة أخرى، وقال لي أنه سيحجز ميعادًا مع طبيبه المؤهل روبين والذي كان يتابع معه أثناء فترة إصابته، وبالفعل سافرت من ألمانيا إلى إسبانيا لأتلقي العلاج هناك".

وأكد خلال تصريحاته أن اتحاد الكرة هو من أنقذه بالإسراع في تسهيل السفر للعلاج في الخارج.
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