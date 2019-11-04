ضبط 93 قطعة سلاح ناري و150 قضية مخدرات

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملة أمنية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .



أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية: فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء : ضبط (عدد 93 قطعة سلاح نارى بحوزة 79 متهما) .. وذلك على النحو التالى: (4) بنادق آلية، و (14) بندقية خرطوش، و (9) طبنجات، و (66) فردا محليا، و (201) طلقة مختلفة الأعيرة، و(5) خزينة متنوعة ، و (183) قطعة سلاح أبيض، و ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.



وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (51375) حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالى: (171) حكم جناية، و (15832) حكم حبس جزئيا، و (2849) حكم حبس مستأنفا، و (25896) حكم غرامة، و (6627) حكم مخالفة.



وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية تمضبط (2) تشكيل عصابى، ضما (8) متهمين، إرتكبوا (4) حوادث متنوعة.



وفى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط (150) قضية مخدرات بحوزة (158) متهما ، ضُبط خلالها الآتى: كمية من مخدر البانجو وزنت ( 8,550 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 7,530 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 1,487 كيلو جرام )، و كمية من مخدر الأفيون وزنت (2,060 كيلو جرام )، و كمية من البودرة المخدرة وزنت (125 جراما )، و كمية من مخدر الشابو وزنت (60 جرام )، و كمية من مخدر الأستروكس وزنت ( 635 جرام)، و كمية من مخدر الفودو وزنت ( 215 جراما)، و عدد (2733) قرصا مخدرا.



وفى مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين تم ضبط (29) متهما. وضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط (15) متهما لممارستهم أعمال البلطجة.



وفى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط (276) دراجة نارية مخالفة. فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها تم إعادة سيارتين.



وجرى ضبط المخالفات المرورية والبيئة تم ضبط (27280) مخالفة مرورية، (74) قضية بيئة.



وعن مجال فحص السائقين تم فحص (91) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، تبين إيجابية (9) منهم.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجار إستمرار الحملات الأمنية.