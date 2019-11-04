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حوادث

حملات أمنية على كافة المنافذ لمكافحة الجريمة بشتى صورها

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 04:00 ص
صورة أرشيفية - حملات
صورة أرشيفية - حملات
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مصطفى الرماح - محمد العيسوى
شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات امنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

حيث أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. من بينها الآتى:
ففى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية تم ضبط (6) قضايا تهريب (ملابس أجنبية الصنع – سجائر إلكترونية- مستحضرات تجميل- حديد خردة- شيشة إلكترونية بمشتملاتها) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فى تلك القضايا (266,750 جنيه).

و فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد تم ضبط (1) قضية تهريب.

و فى مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة تم ضبط (2) قضية تهريب مواد مخدرة.

و فى مجال الأمن العام تم ضبط عدد (58) قضية (مزاولة مهنة بدون تصريح ، إنتهاء فترة التصريح ، دخول دائرة جمركية بدون تصريح ، مخالفات مسطح مائى ، مخالفات السائقين ، مخالفات العاملين ، عدم حمل تحقيق شخصية ، نصب).

و فى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط عدد (1621) مخالفة مرورية متنوعة .

و فى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ عدد (209) حكم قضائى متنوع.

و فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات" تم ضبط عدد (1) قضية متنوعة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
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