السيسي يتابع تطبيق رفع الحد الأدني للأجور.. وبرلمانيون: يسهم في دعم المواطن بشكل كبير.. ومطالب بمحاسبة المقصرين في تأخير القرار حتى الآن

بعد حديث السيسي.. اقتصادية النواب توجه رسالة للحكومة حول رفع الحد الأدنى للأجور

تحرك برلماني بشأن تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور

برلمانية عن الحد الأدنى للأجور: حق دستوري للمواطن المصري



اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، برئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزيرة الصحة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.



وتابع الرئيس إجراءات التطبيق الكامل لقرار رفع الحد الأدنى للأجور على مستوى المؤسسات والجهات الحكومية بالجمهورية.



واطلع الرئيس على ما قامت به وزارة المالية في هذا الصدد لتنفيذ القرار، حيث أوضح وزير المالية بأن إجمالي الجهات الحكومية المخاطبة بالقرار يبلغ عددها 3286 جهة، وقد قامت معظمها بتنفيذ رفع الحد الأدنى للأجور، مؤكدًا أن جميع الجهات المتبقية ستنتهي من إجراءات التنفيذ بنهاية شهر نوفمبر الجاري.



في البداية أشاد ممدوح عمارة، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تجلت في المتابعة الدقيقة لإجراءات التطبيق الكامل لقرار رفع الحد الادنى للأجور على مستوى المؤسسات والجهات الحكومية



وقال ممدوح عمارة في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن قرار تطبيق رفع الحد الادني للاجور تأخر كثيرًا وأعضاء مجلس النواب قاموا بتقديم مطالبات عديدة لتطبيقه خلال الجلسات العامة خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا الموضوع سيعطي له أولوية قصوى لتطبيقه، وأكد أن رفع الحد الأدني للأجور سيكون له مردود إيجابي في دعم المواطن بشكل كبير لمواجهة غلاء الأسعار.



وطالب عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، بضرورة أن تقوم الحكومة بتنفيذ تطبيق رفع الحد الادنى للاجور في أسرع وقت وعدم تأخير تطبيق القرار أكثر من ذلك لتحسين دخل المواطن البسيط التي تحمل فاتورة البناء وليس لدية الطاقة ليتحمل أكثر من ذلك.



وفي المقابل، أعلن عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بتقدمه طلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان بسبب تأخر تطبيق قرار رفع الحد الأدني للأجور منذ إصداره حتى الآن.



وقال عمرو الجوهري، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بطلاق قرار رفع الحد الأدني للأجور منذ أربع أشهر تقريبا من أجل دعم المواطن وضمان حياة كريمة، ولكن الحكومة لم تقوم بتطبيق القرار على أرض الواقع حتى الآن بدون سبب مقنع.



وأكد النائب على ضرورة محاسبة الجهات الممتنعة عن تطبيق رفع الحد الأدني للأجور مع توضيح الأسباب التي أدت إلى تأخر تطبيقه، والتأكيد على تطبيقها بأثر رجعي لاضافة الأشهر التي لم يتم أضافتها منذ إصدار القرار حتى الآن.



كما توجهت النائبة إيمان خضر، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس البرلمان، بشأن تفعيل قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطبيق الحد الأدني للأجور.



وقالت "خضر"- في طلبها الذي وجهته إلى رئيس الوزراء ووزير المالية-أن ملايين المصريين من العاملين في الجهاز الإداري للدولة بمختلف قطاعاته، ينتظرون بفارغ الصبر أن تفي الحكومة بوعدها بتطبيق الحد الأدنى للأجور، في ظل الارتفاعات المجحفة في الأسعار ، ومعاناتهم في تلبية احتياجات المعيشة، بعد أن اكتوى المواطن من نار أسعار السلع وفواتير الكهرباء والغاز والمياه.



وشددت "نائبة البرلمان"، على إن الحد الأدنى للأجور حق دستورى للمواطن المصري، وليست "منحة" أو "هبة" من الدولة للعاملين، فعلى الحكومة أن تتكفل بتطبيق القانون الذى يضمن معيشة كريمة للمواطن.



وتابعت "خضر"، أن وزارة المالية أصدرت منشورًا إلى المحافظين والوزارات ورؤساء الجامعات والهيئات، بإحالة أي مسول يتقاعس عن تطبيق قرار الحد الأدني للتحقيق، لافتة أن المشكلة تكمن في وزارة المالية نفسها، حيث لم تقم بتوفير التمويل اللازم.



وأكدت على أهمية الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، والذي رفع الحد الأدنى لمجمل أجر الدرجات الوظيفية بالدولة من أول يوليو 2019 إلى 2000 جنيه شهريًا انتهاء بمبلغ 7000 جنيه للدرجات العليا.