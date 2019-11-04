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محافظات

محافظ الدقهلية يلتقي وفد أساتذة جامعتي برلين وهامبورج

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 06:21 ص
محافظ الدقهلية يلتقي
محافظ الدقهلية يلتقي وفد أساتذة جامعتي برلين وهامبورج
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همت الحسينى
استقبل الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية مساء أمس الأحد وفدا من أساتذة جامعتي برلين وهامبورج الالمانيتين وعدد من أساتذة كلية الهندسة جامعة المنصورة،بحضور الدكتور أيمن مختار السكرتير العام للمحافظة و سعد الفرماوي السكرتير المساعد والدكتورة هدى بلاط مدير عام التنمية البشرية.

واستعرض محافظ الدقهلية مع الوفد عددا من الموضوعات والمشروعات التي تهم المحافظة والمشكلات التي تواجه بعضها ،وأشار إلى أن المجتمع المدني في الدقهلية يشارك في دعم بعض المشروعات.

وأكد شاروبيم على أن القطاعات الخدمية في مصر تشهد تطورا ملحوظا خلال الأعوام الخمس الماضية،واوضح ان الدقهلية من المحافظات الأولى على مستوى الجمهورية في امتلاك الصوب الزراعية ولدينا ما يقرب من 24 صوبة،وأضاف أننا نبحث عن تقنيات حديثة في الزراعة وطرق الري.

ورحب شاروبيم بالوفد الأجنبي متمنيا لهم زيارة موفقة وإقامة سعيدة وقال نرجو ان يثمر التعاون بين الجامعات الألمانية وجامعة المنصورة والاستفادة من الدراسات البحثية بما يصب في مصلحة مجتمعنا.

وفي السياق ذاته استعرض وفد جامعة هامبورج بعض نماذج لأساليب التطبيقات التكنولوجية في مجال المدن الذكية للمساعدة على حل المشكلات التي تواجهها المحافظة مثل كفاءة الحركة المرورية وتنظيم الامتداد العمراني.

وتم الاتفاق بين الجانبين على التعاون المشترك بين المحافظة والوفد المشترك من جامعات ألمانيا والمنصورة والبدء في مشروع طلاء الواجهات بإحدى القرى على الطرق السريع لزيادة الوعي الاجتماعي والمشاركة المجتمعية،والمحور الثالث اختيار إحدى القرى التي تعاني من مشكلات الصرف الصحي لعمل نموذج تطبيقي لنظام الاكتفاء الذاتي من المياه ومعالجة الصرف الصحي والاستفادة منها في الانتاج الزراعي والصوب الزجاجية الحديثة.
محافظ الدقهلية يلتقي وفد أساتذة جامعتي برلين وهامبورج
محافظ الدقهلية يلتقي وفد أساتذة جامعتي برلين وهامبورج
محافظ الدقهلية يلتقي وفد أساتذة جامعتي برلين وهامبورج
محافظ الدقهلية يلتقي وفد أساتذة جامعتي برلين وهامبورج
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