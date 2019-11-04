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اقتصاد

التجارة الأمريكية: هواوي الصينية ستتمكن قريبا من شراء التكنولوجيا من شركاتنا

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 09:34 ص
هواوى
هواوى
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أ ش أ
أعلن وزير التجارة الأمريكى ويلبر روس، اليوم ، أن الشركات الأمريكية ستحصل خلال وقت قصير على تراخيص لاستئناف بيع برامج الـ"سوفت ووير"، و"قطع الغيار" إلى شركة هواوى الصينية العملاقة لإنتاج أجهزة الاتصال.

وأوضح روس، أن نحو 260 شركة أمريكية تقدمت بطلبات للحصول على هذه التراخيص، مشيرا إلى أن عددا محدودا منها سيحصل على التراخيص المذكورة، الأمر الذى من شأنه أن ينهى إدراج الإدارة الأمريكية لشركة "هواوى" الصينية ضمن القائمة السوداء التى تمنعها من الحصول على التكنولوجيا من الشركات الأمريكية دون موافقة الحكومة لاعتبارات أمنية.

وكان ترامب، أصدر هذا الحظر مايو الماضى، فى إطار الحرب التجارية المشتعلة بين واشنطن والصين وتضمن إدراج "هواوى" فى قائمة الشركات التى تشكل خطرا ويُمنع بيعها معدات تكنولوجية أمريكية خوفا من أن تستغلها بكين فى أغراض التجسس.

ونفت شركة "هواوى" إمكانية استغلال الحكومة الصينية منتجاتها فى أغراض التجسس، وأكدت أن واشنطن لم تقدم أى أدلة يمكن أن تعزز مثل هذه الاتهامات.
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