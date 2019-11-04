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رياضة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. فاردي يتصدر وصلاح "مش موجود"

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 12:40 ص
جيمي فاردي مهاجم
جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي
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إسماعيل محمود
انتهت منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي ، حيث لعبت اليوم مبارتين ، انتهت بفوز ليستر سيتي على كريستال بالاس ، وتعادل إيفرتون مع توتنهام بهدف لكل منهما.

فوز ليستر سيتي بهدفين نظيفين ، شهد تسجيل جيمي فاردي هدفًا ، ليرفع رصيده من الأهداف للهدف رقم 10 ، لينفرد بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي بعد مرور 11 جولة.

ويعرض لكم صدى البلد ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.

1 - جيمي فاردي : 10 أهداف

2- سيرجيو أجويرو و تامي إبراهام : 9 أهداف

3- بيير أوباميانج مهاجم نادي ارسنال : 8 أهداف

4 - رحيم ستيرلنج : مهاجم مانشستر سيتي : 7 أهداف

5 - ساديو ماني : مهاجم ليفربول : 6 أهداف

بينما سجل محمد صلاح المحترف المصري بنادي ليفربول 5 أهداف فقط في الدوري.
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