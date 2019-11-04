ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. فاردي يتصدر وصلاح "مش موجود"

انتهت منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي ، حيث لعبت اليوم مبارتين ، انتهت بفوز ليستر سيتي على كريستال بالاس ، وتعادل إيفرتون مع توتنهام بهدف لكل منهما.



فوز ليستر سيتي بهدفين نظيفين ، شهد تسجيل جيمي فاردي هدفًا ، ليرفع رصيده من الأهداف للهدف رقم 10 ، لينفرد بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي بعد مرور 11 جولة.



ويعرض لكم صدى البلد ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.



1 - جيمي فاردي : 10 أهداف



2- سيرجيو أجويرو و تامي إبراهام : 9 أهداف



3- بيير أوباميانج مهاجم نادي ارسنال : 8 أهداف



4 - رحيم ستيرلنج : مهاجم مانشستر سيتي : 7 أهداف



5 - ساديو ماني : مهاجم ليفربول : 6 أهداف



بينما سجل محمد صلاح المحترف المصري بنادي ليفربول 5 أهداف فقط في الدوري.