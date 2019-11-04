جنش يكشف موعد عودته إلى الملاعب بعد إصابته في أمم إفريقيا

كشف محمود عبد الرحيم "جنش" حارس نادي الزمالك، عن موعد عودته إلى الملاعب بعد الإصابة التي تعرض لها أثناء أمم إفريقيا 2019، وقبل مباراة مصر وأوغندا بالدور الثالث من دور المجموعات من المسابقة الإفريقية.



وقال جنش في تصريحات لبرنامج ملعب ON مع الإعلامي أحمد شوبير: "بدأت (ألبس جزمة) الكرة وسأتمرن بها في الفترة المقبلة، وهي خطوة جيدة ومهمة في رحلة استشفائي من إصابتي".



وتابع: "وبعد الأشاعة التي قمت بها أظهر التشخيص أن فترة عودتي ستكون خلال الـ 3 أسابيع القادمين وهي فترة جيدة لأن الإصابة هذه بالتحديد قد تصل إلى 6 أشهر" .



وتابع بخصوص اتهام أحمد ناجي مدرب الحراس أنه السبب قال: "التمرين بالنسبة لي مثل المباراة وأجتهد فيها دائمًا، وذلك من الممكن أن يجعلني أتعرض للإصابة بسبب الإجهاد".



وأكد خلال تصريحاته أن اتحاد الكرة هو من أنقذه بالإسراع في تسهيل السفر للعلاج في الخارج.

