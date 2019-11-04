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رياضة

مفتاح طقطق ضمن قائمة المنتخب الليبي استعدادا لمباراتي تونس وتنزانيا

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 03:04 ص
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى - نور عادل
أعلن التونسي فوزي البنزرتي المدير الفني للمنتخب الليبي الأول لكرة القدم عن قائمة لاعبيه المختارين للانضمام للمعسكر المغلق للمنتخب والمقرر إقامته بتونس إعتبارًا من غدا الثلاثاء الموافق الخامس من نوفمبر ويستمر لمدة أسبوعين استعدادًا لمباراته أمام تونس وتنزانيا في مستهل مشواره بتصفيات بطولة الأمم الأفريقية المقرر إقامتها بالكاميرون عام 2021.

وتضم قائمة المنتخب – استعدادًا للمباراتين المقرر إقامتها في الخامس عشر والتاسع عشر من نوفمبر الجاري بمدينتي تونس العاصمة والمنستير على الترتيب – 28 لاعبًا يتقدمهم مفتاح طقطق لاعب خط وسط الفريق الأول للكرة بالنادي المصري والذي يستعد حاليًا للسفر إلى تونس للانضمام للمعسكر الذي يعود بعده لتدريبات المصري استعدادًا لمبارياته المقبلة بالدوري العام والبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

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