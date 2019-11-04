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رياضة

جنش يكشف موعد تجديد تعاقده مع الزمالك بعد إصابته في أمم أفريقيا

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 01:14 ص
جنش
جنش
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أحمد هاني
كشف محمود عبد الرحيم "جنش" حارس نادي الزمالك، عن موعد تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء بعد الإصابة التي تعرض لها أثناء أمم إفريقيا 2019، وقبل مباراة مصر وأوغندا بالدور الثالث من دور المجموعات من المسابقة الإفريقية.

وقال جنش في تصريحات تلفزيونية عبر قناة " أون سبورتس" مع الإعلامي أحمد شوبير": "تفاعل جمهور الزمالك معي في الشارع بعد الإصابة منحني طاقة غير طبيعية".

وأضاف: "نجوم الأندية المصرية توصلوا معي بعض الإصابة".

وتابع حارس مرمى الزمالك: "جلست مع أمير مرتضي وتجديد عقدي مع الزمالك قريباَ، أنا وهو مقربين جدًا حتي قبل أن أحضر إلى البرنامج كنت أجلس معه، وهو دائمًا ما يستشيرني في بعض الأمور" .

وأكد خلال تصريحاته أن إتحاد الكرة هو من أنقذة بالإسراع في تسهيل السفر للعلاج في الخارج.
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