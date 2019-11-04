بعد ذهبية المجر.. كيشو: تحديت نفسي وحافظت على اللقب

أعرب المصارع محمد ابراهيم كيشو لاعب منتخب مصر للمصارعة الرومانية عن سعادته بحصد ذهبية بطولة العالم للمصارعة تحت 23 سنة والتي استضافتها المجر حتى ٣ نوفمبر٢٠١٩.



قال محمد ابراهيم كيشو: "تحديت نفسى وحافظت على اللقب فى ظل منافسة قوية بين الأبطال المصنفين عالميًا من كازاخستان وأذربيجان وروسيا وايران".



ووجه محمد ابراهيم كيشو الشكر لوزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي وللجنة الأولمبية المصرية بقيادة المهندس هشام حطب وللاتحاد المصري للمصارعة بقيادة العميد عصام نوارة لما يقدمونه من دعم، كما وجه الشكر للبنك الأهلي المصري الراعي الرسمي لفريق الفراعنة الاوليمبي الذي ينتمي اليه وإلى روابط الرياضية الوكيل الحصري له.



يذكر أن محمد ابراهيم كيشو حامل لقب بطولة العالم للشباب تحت 23 سنه في رومانيا 2018.



وصل محمد ابراهيم كيشو للنهائى بعد أن اكتسح بطل الصين هونج في دور ال٣٢ بنتيجة 8 /0، ثم فاز على بطل أوكرانيا ارتور بولاتيف 10/ 4 فى دور ال ١٦، ثم فاز على بطل قيرغستان ابراجيموف 12/ 4 فى دور ال٨، وفى الدور قبل النهائى فاز على بطل اليابان كاوسوكي ايندو 7/5، وفاز فى النهائى عل دى البيلاروسي اليكساندر الفانشينك.



تعد بطولة العالم محطة هامة واحتكاك قوي من أجل الاعداد لأوليمبياد طوكيو 2020.