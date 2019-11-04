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رياضة

ماذا قال هاني حتحوت عن عبدالله السعيد في مباراة يانج أفريكانز؟.. فيديو

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 03:13 ص
عبدالله السعيد
عبدالله السعيد
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حسن العمدة
أشاد الإعلامي هاني حتحوت بالمستوى الكبير الذي قدمه عبدالله السعيد لاعب نادي بيراميدز ومنتخبنا الوطني، في مباراة فريقه مع نادي يانج أفريكانز التنزاني.

وأضاف هاني حتحوت خلال تقديمه برنامج «الماتش» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن عبدالله السعيد "طلع نار من بؤه" أثناء المباراة، بعدما صنع هدفين ونجح في إحراز الهدف الثالث.

وثمن هاني حتحوت من أداء فريق بيراميدز في أول مشاركة أفريقية له هذا الموسم، كان بيراميدز قد فاز على يانج أفريكانز يثلاثية نظيفة على استاد الدفاع الجوى، ضمن مباريات إياب دور الملحق من النسخة السابعة عشر لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.
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