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رياضة

مصطفى فهمي عن أزمة نهائي الأبطال: رأينا قرارات لم تحدث بتاريخ الكاف

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 02:20 ص
جانب من لقاء الترجي
جانب من لقاء الترجي والوداد فى نهائي دوري أبطال أفريقيا
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حسن العمدة
أكد مصطفى مراد فهمي، السكرتير العالم السابق بالكاف، أنهم رأوا قرارات غريبة في نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي والوداد.

وقال مصطفى مراد فهمي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "رأينا قرارات غريبة في نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي والوداد، اللجنة التنفيذية اتخذت قرارا لا يخصها تماما".

وأكمل مصطفى مراد فهمي: "رأينا أمورا لم تحدث في تاريخ الكاف خلال السنوات الماضية، رغم عدم وجود تطور في الاتصالات وغيرها".
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