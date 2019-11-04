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أخبار العالم

المتظاهرون في لبنان يقطعون الطرق وسط دعوات بإضراب عام

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 01:45 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
قرر المتظاهرون في لبنان، البقاء في الشوارع، وقطع طرق العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك في محاولة للضغط على الحكومة لتنفيذ مطالبهم.

ودعا المتظاهرون إلى إضراب عام اليوم الإثنين في أنحاء البلاد، وتعطيل الحركة في المرافق العامة والخاصة. يأتي هذا فيما أمهل حزب الله المتظاهرين حتى ساعات الصباح لفتح الطرق.

واحتشد أمس الأحد عشرات الآلاف من المتظاهرين في الشوارع بعد دعوات للاعتصام تحت اسم "أحد الوحدة".

وجاء ذلك بالتزامن مع وجود تظاهرات مؤيدة للرئيس اللبناني ميشال عون أمام القصر الرئاسي أيضا.
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