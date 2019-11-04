رئيس تحرير الأهرام ويكلي: يجب تفعيل الرقابة الذاتية لدى الصحفي

قال عزت إبراهيم رئيس تحرير الأهرام ويكلي، إن هناك تراجعا كبير في مستوى الصحافة منذ بشكل كبير منذ 15 عاما.



وأضاف عزت إبراهيم في تصريح لـ"صدى البلد" ان هناك تراجع للمهنية على مستوى العالم ادى إلى دفع بعض الدول لإصدار تشريعات للحفاظ على جودة الصحافة الورقية بالتحديد.



وأوضح عزت إبراهيم، أن السوشيال الميديا لم تؤثر على الصحافة المصرية ولكن الصحافة تفتقد للمهنية والتمويل المادي موضحا ان التحديات التي تواجه الصحافة المصرية هو فقدا الثقة عند القارئ ويجب تفعيل الرقابة الذاتية لدى الصحفي لجذب ثقة القارئ من جديد.



وأشار عزت إبراهيم إلى أنه على المواقع الإخبارية أصبحت رافد أساسي من روافد الصحافة فهي توازن بين الخبر والسرعة ولكن عليها أن تتحلى بالدقة في اختيار المحتوى الذي تقدمه.

