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فن

مي فاروق تتألق في مهرجان الموسيقى العربية.. صور

الإثنين 04/نوفمبر/2019 - 06:04 ص
مى فاروق
مى فاروق
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آيه عاطف - تصوير عمرو سيد
تألقت الفنانة مى فاروق، بإحيائها حفل غنائي ضمن فعاليات ثالث أيام فعاليات مهرجان الموسيقي العربية فى دورته الـ28، علي خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وقدمت عددًا كبيرًا من الأغاني لنجوم الزمن الجميل منها، في يوم وليلة، بقي عايز تنساني، وحياتك يا حبيبي، يا شمس يا منورة، يا ملك، بكرة تعرف، أهواك، ليلي نهاري، كما قامت بغناء "لو علي قلبي" للمطرب فضل شاكر.

يذكر أن مهرجان الموسيقي العربية في دورته الـ28 كرم 12 شخصية ساهمت في إثراء الساحة الفنية بمصر والوطن العربي هم المطرب محمد منير، الشاعر الكبير فاروق جويدة، الموسيقار البحريني وحيد الخان، المطربة ريهام عبد الحكيم، المطربة مي فاروق، الشاعر والكاتب العراقي كريم عودة (كريم العراقي)، الموسيقار عمرو إسماعيل، المايسترو عادل إسكندر، عازف الكمان محب فؤاد مهني، عازف الإيقاع الدكتور هشام العربي، الباحثة سلوى الشوان وفنان الخط العربي حمدي زايد.

ويحيي حفلات المهرجان على المسرح الكبير عدد كبير من مطربين مصر والوطن العربى أبرزهم، محمد منير، مدحت صالح، مروان خوى، محمد الحلو، هانى شاكر، انغام، عاصى الحلانى, الموسيقار عمر خيرت، وائل جسار، اصالة، كارمن سليمان، فايا يونان

وتشارك في المهرجان 22 فرقة موسيقية هى فرقة الفنان محمد منير، الفرقة السلطانية الأولى للموسيقى والفنون الشعبية (عمان)، فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة كل من المايسترو صلاح غباشى والمايسترو أحمد عامر، فرقة المايسترو مصطفى حلمى، فرقة الحفني بقيادة المايسترو هشام نبوي وغيرهم.
مي فاروق تتألق في مهرجان الموسيقى العربية.. صور
مي فاروق تتألق في مهرجان الموسيقى العربية.. صور
مي فاروق تتألق في مهرجان الموسيقى العربية.. صور
مي فاروق تتألق في مهرجان الموسيقى العربية.. صور
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