قطار سيراميكا كليوباترا يصطدم بـ بتروجيت في القسم الثاني

يحل فريق سيراميكا كليوباترا ضيفا ثقيلا على منافسه بتروجيت أمس الأحد، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري القسم الثاني لمجموع القاهرة .



ويسعى فريق سيراميكا كليوباترا تحت قيادة هيثم شعبان للاستمرار في المسيرة الناجحة وحصد الثلاث نقاط وتصدر جدول ترتيب المجموعة املا في تحقيق حلم الصعود للممتاز .



بينما يحاول فريق بتروجيت لتحقيق نتيجة إيجابية للعودة للمسار الصحيح وتحقيق العودة للمنافسة على الصعود للدوري الممتاز بعد النتائج المخيبة للآمال.



وكان فريق سيراميكا كليوباترا قد حقق الفوز في المواجهتين الماضيتين أمام كلا من الداخلية والنصر بينما تعادل بتروجيت أمام جمهورية شبين وفاز على الداخلية.



ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا صدارة جدول ترتيب مجموعة القاهره برصيد 6 نقاط بينما جاء فريق بتروجيت في المركز الخامس برصيد 4 نقاط .

